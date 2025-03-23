В России женщина стала жертвой атаки беспилотника ВСУ

Белгородский губернатор Гладков: Женщина не выжила при атаке ВСУ на авто

В селе Новостроевка-Первая Белгородской области в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по легковому автомобилю, внутри которого находилась мать с дочерью, один человек не выжил. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Несовместимые с жизнью травмы, как уточнил Гладков, получила мать. Приехавшие на место происшествия медики не смогли ее спасти.

«Ее дочь, находившаяся за рулем, получила серьезные ранения. Пострадавшую с травматической ампутацией ноги доставили в Грайворонскую ЦРБ, где врачи оказывают ей всю необходимую помощь», — сообщил губернатор. Он выразил соболезнования родным и близким жертвы атаки.

Ранее сообщалось, что ВСУ могли усилить соединения, задействованные в атаках на Белгородскую область, подразделением крайне опытных и таинственных операторов беспилотных летательных аппаратов.