Во Франции потребовали объявить Макрону импичмент после его слов о Путине

Политик Филиппо раскритиковал заявление Макрона о Путине

Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что после слов главы Франции Эммануэля Макрона о президенте России Владимире Путине и ситуации на Украине политику следует объявить импичмент. К этому активист призвал в соцсети Х.

Таким образом Филиппо отреагировал на слова Макрона о необходимости надавать на российского президента. Французский лидер также заявил, что европейцы, по его мнению, не стремятся к войнам, а лишь «хотят защитить мир на украинской земле» и в Восточной Европе.

«Этот человек [Макрон} опасен. Надо преградить ему путь, пока не стало слишком поздно», — заявил политик. В конце своего обращения в соцсети он поставил хештег «импичмент», призывая отстранить главу Франции от власти.

Ранее Филиппо заявил, что украинский глава Владимир Зеленский разыграл спектакль с Макроном ради нового чека от Франции. Он выразил уверенность в том, что президент Украины сымитировал телефонный разговор во время пресс-конференции, чтобы показать, насколько у него якобы близкие отношения с французским политиком.