Выступления стендап-комиков подверглись цензуре после шутки об инвалиде в метро

Mash: Выступления стендап-комиков подвергли цензуре после шутки об инвалиде

Организаторы выступлений стали проверять материал стендап-комиков после скандала с юмористом Артемием Останиным. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, организаторы дают комикам рекомендации о том, чего не нужно говорить со сцены. Кроме того, заказчики мероприятий требуют полностью проверять программу и избегать спорных тем. Сообщается, что некоторые участники отказываются выступать из-за необходимости проверки материала.

Причиной запретов со стороны организаторов стал инцидент со стендапером Останиным, задержанным после шутки об инвалиде в метро. После выступления в сети разошлось мнение, что он якобы пошутил про получившего увечье участника специальной военной операции (СВО) на Украине. Сообщается, что в отношении комика возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ.