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12:16, 24 марта 2025Бывший СССР

Армения начнет процесс вступления в ЕС

Парламент Армении проведет заседание по вопросу вступления в ЕС 25 марта
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Johanna Geron / Pool / Reuters

Законопроект о вступлении Армении в ЕС будет рассмотрен на заседании парламента 25 марта, это начнет процесс присоединения страны к ЕС. Об этом сообщает Sputnik.

«Сегодня парламентская комиссия по вопросам европейской интеграции одобрила проект во втором чтении», — также сообщает издание. Европейская служба внешних действий ожидает принятия закона. Об этом сообщил замглавы МИД Паруйр Ованнисян, отвечая на вопрос об официальной реакции ЕС по этому проекту.

Уточняется, что правительство Армении уже одобрило законопроект. В случае принятия проекта парламентом, вопрос о дальнейшем вступлении в ЕС будет вынесен на референдум.

Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла, что желание ЕС закрепить свое влияние в странах Южного Кавказа обусловлено выстраиванием геополитической стратегии, а не заинтересованностью в нормализации отношений в регионе.

Ранее секретарь Совбеза России Сергей Шойгу рассказал о последствиях вступления Армении в ЕС. Такое решение потребует выхода страны из ЕАЭС, что может в значительной степени отразиться на показателях ВВП.

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