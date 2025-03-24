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09:34, 24 марта 2025Мир

Британская армия усомнилась в плане Стармера по Украине

Telegraph: Британская армия считает, что Стармер поторопился с обещанием войск
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
Кир Стармер

Кир Стармер. Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

Многие в армии Великобритании считают, что премьер-министр страны Кир Стармер поторопился с вопросом отправки войск на Украину. Об этом пишет газета The Telegraph.

«Стармер забежал вперед с разговорами о войсках на земле, не понимая, о чем говорит, поэтому сейчас мы слышим об этом меньше и больше о самолетах и кораблях, что проще реализовать и что не требует базирования на Украине», — отмечается в материале издания.

Высокопоставленные военные Британии также указали, что идея Стармера является не более чем «политическим театром».

Ранее журнал Politico сообщал, что Великобритания проведет новый саммит «коалиции желающих» по вопросу отправки вооруженных сил ряда стран Европы на Украину. Дополнительно уточняется, что глава британского правительства Стармер обсуждал этот вопрос не только с европейскими странами, но и в том числе с Турцией, которая гипотетически рассматривает вопрос участия в отправке войск.

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