Эрдоган оценил подход России к прекращению огня на Украине

Эрдоган назвал подход России к вопросу о прекращении огня скромным, но ценным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал подход России к вопросу о 30-дневном прекращении огня на Украине скромным, но ценным. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы рассматриваем позитивный, пусть и с оговорками, подход России к предложению США о 30-дневном прекращении огня как скромный, но ценный шаг на пути к миру», — сказал турецкий лидер.

По его словам, Анкара мобилизовала все дипломатические ресурсы для того, чтобы регион скорее выбрался из водоворота нестабильности.

Ранее Эрдоган в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом заявил о поддержке его усилий по завершению конфликта на Украине. В ходе разговора главы государства обсудили отношения двух стран, а также региональные и глобальные проблемы.