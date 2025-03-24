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20:10, 24 марта 2025Мир

Эрдоган оценил подход России к прекращению огня на Украине

Эрдоган назвал подход России к вопросу о прекращении огня скромным, но ценным
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
Реджеп Эрдоган

Реджеп Эрдоган. Фото: Hasnoor Hussain / File Photo / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал подход России к вопросу о 30-дневном прекращении огня на Украине скромным, но ценным. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы рассматриваем позитивный, пусть и с оговорками, подход России к предложению США о 30-дневном прекращении огня как скромный, но ценный шаг на пути к миру», — сказал турецкий лидер.

По его словам, Анкара мобилизовала все дипломатические ресурсы для того, чтобы регион скорее выбрался из водоворота нестабильности.

Ранее Эрдоган в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом заявил о поддержке его усилий по завершению конфликта на Украине. В ходе разговора главы государства обсудили отношения двух стран, а также региональные и глобальные проблемы.

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