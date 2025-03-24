Описан серый рынок лекарств в России

Фармэксперт Беспалов: Целый пласт россиян предпочитает лекарства из-за границы

В России существуют десятки чатов фарм-байеров, через которые россияне массово покупают импортные препараты. О структуре серого рынка лекарств «Ленте.ру» рассказал фармэксперт RNC Pharma Николай Беспалов.

Предлагаемый в сети ассортимент обширен. Покупатели могут найти БАДы, витамины, онкологические средства, опиоиды, антидепрессанты и препараты для повышения потенции.

Беспалов пояснил, что серый фармрынок делится на две части. Первая включает те препараты, которые недоступны в России. К примеру, в эту группу входят лекарства от гепатита С, курс которого на сером рынке стоит около 50-100 тысяч рублей, тогда как за легальные препараты придется заплатить до двух миллионов.

Вторая часть рынка, по мнению фармэксперта, связана с индивидуальным выбором потребителей.

Есть целый пласт потребителей, которые просто предпочитают покупку продуктов, скажем из Европы — ну, вот считает человек, что этот препарат поможет ему лучше, чем то, что можно купит в соседней аптеке Николай Беспалов фармэксперт

Он привел в пример препарат от диабета «Оземпик», который также используется в качестве средства для снижения массы тела. Одна упаковка российского средства с тем же действующим веществом стоит до шести тысяч рублей, тогда как цена европейского препарата доходит до 25 тысяч.

«Несмотря на наличие полных аналогов российского производства этого препарата, в год по некоторым оценкам продается от 50 до 70 тысяч упаковок "Оземпика" именно на сером рынке», — сказал эксперт. При всем этом, считает Беспалов, объем серого рынка в России не так велик.

Ранее доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации, кандидат химических наук Алексей Панов в беседе с «Лентой.ру» заявил, что не стоит покупать лекарства на рынках, в интернет-магазинах с сомнительной репутацией или у частных лиц. Он также подчеркнул, что все препараты, продающиеся в России, должны быть зарегистрированы в Минздраве.