Минобороны рассказало о ситуации на белгородском направлении

Минобороны: Российские войска нанесли поражение ВСУ на белгородском направлении

Российские войска нанесли поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) на белгородском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Под удары попали солдаты и техника четырех механизированных бригад, трех бригад теробороны и штурмового полка, которые находились в районах населенных пунктов Мирополье, Угроеды, Турья и Краснополье в Сумской области.

Украинские войска за сутки потеряли на данном направлении более 175 бойцов, два танка, четыре боевые бронированные машины, 18 автомобилей и четыре артиллерийских орудия, в числе которых есть французская самоходная артиллерийская установка Caesar.

Накануне стало известно, что ВСУ могли усилить соединения, задействованные в атаках на Белгородскую область, подразделением крайне опытных и таинственных операторов беспилотных летательных аппаратов.