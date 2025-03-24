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21:54, 24 марта 2025Интернет и СМИ

На Западе резко отреагировали на картину с горящим Кремлем в кабинете Зеленского

Журналист Боуз раскритиковал Зеленского из-за картины с горящим Кремлем
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что дни президента Украины Владимира Зеленского сочтены. Таким образом он отреагировал на картину с горящим Кремлем в кабинете главы государства.

«Этот гнилой маленький мошенник был героизирован пробайденовскими СМИ, но он знает, что его дни сочтены. Кремль не сгорит, а его ненавистное коррумпированное наследие — да», — написал журналист.

Ранее журналисты издания Time заметили в процессе интервью в кабинете украинского лидера картину с горящим Кремлем. В материале также упоминается картина, которая висит над кроватью Зеленского. На ней изображен тонущий в Черном море российский военный корабль.

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