На Западе резко отреагировали на картину с горящим Кремлем в кабинете Зеленского

Журналист Боуз раскритиковал Зеленского из-за картины с горящим Кремлем

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что дни президента Украины Владимира Зеленского сочтены. Таким образом он отреагировал на картину с горящим Кремлем в кабинете главы государства.

«Этот гнилой маленький мошенник был героизирован пробайденовскими СМИ, но он знает, что его дни сочтены. Кремль не сгорит, а его ненавистное коррумпированное наследие — да», — написал журналист.

Ранее журналисты издания Time заметили в процессе интервью в кабинете украинского лидера картину с горящим Кремлем. В материале также упоминается картина, которая висит над кроватью Зеленского. На ней изображен тонущий в Черном море российский военный корабль.