Написавший книгу о Зеленском журналист рассказал об обстановке в его кабинете

Американский журналист Шустер: В кабинете Зеленского кричащая обстановка

Американский журналист Саймон Шустер, написавший книгу о президенте Украины Владимире Зеленском, описал обстановку в его кабинете. Материал об этом опубликован на сайте журнала Time.

По словам журналиста, офис Зеленского переполняют «полированная латунь и люстры». «Это место и впрямь выглядит довольно кричащим, как будто комнату прямиком перенесли из Мар-а-Лаго (резиденции президента США Дональда Трампа — прим. «Ленты.ру»)», — высказался Шустер.

Вместе с тем в материале отмечается, что Зеленскому не нравится внешний вид его офиса и он извинился за него перед представителем прессы.

Ранее сообщалось, что в кабинете президента Украины также заметили несколько картин. В частности, одна из них изображает охваченные огнем Кремль и Мавзолей, а другая — украинские войска на территории России.

