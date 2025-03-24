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17:01, 24 марта 2025Интернет и СМИ

Написавший книгу о Зеленском журналист рассказал об обстановке в его кабинете

Американский журналист Шустер: В кабинете Зеленского кричащая обстановка
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Alina Smutko / Reuters

Американский журналист Саймон Шустер, написавший книгу о президенте Украины Владимире Зеленском, описал обстановку в его кабинете. Материал об этом опубликован на сайте журнала Time.

По словам журналиста, офис Зеленского переполняют «полированная латунь и люстры». «Это место и впрямь выглядит довольно кричащим, как будто комнату прямиком перенесли из Мар-а-Лаго (резиденции президента США Дональда Трампаприм. «Ленты.ру»)», — высказался Шустер.

Вместе с тем в материале отмечается, что Зеленскому не нравится внешний вид его офиса и он извинился за него перед представителем прессы.

Ранее сообщалось, что в кабинете президента Украины также заметили несколько картин. В частности, одна из них изображает охваченные огнем Кремль и Мавзолей, а другая — украинские войска на территории России.

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