Предприятия «Роснефти» сократили забор воды из природных источников и повысили очистку

Предприятия «Роснефти» сократили забор воды на 300 тысяч кубометров

Предприятия «Роснефти» добились значительных результатов в области рационального использования водных ресурсов в 2024 году. По итогам года компания вошла в топ-10 по оценке показателей водопотребления среди 144 компаний из России, Казахстана и Монголии по версии рейтингового агентства RAEX.

Дочерние предприятия «Роснефти» продолжают внедрять замкнутые системы водопользования и совершенствовать методы очистки сточных вод.

На «Самотлорнефтегазе» действует современная система поддержания пластового давления, которая использует грунтовые воды и позволяет отказаться от забора воды из открытых источников. В 2024 году система позволила сократить забор воды из естественных водоемов примерно на 300 тысяч кубических метров.

На «РН-Юганскнефтегазе» удалось сократить общий объем водопотребления и забора воды из природных источников на шесть процентов. Это стало возможным за счет замены традиционных источников воды на подтоварную воду, получаемую в процессе добычи нефти.

Предприятия Самарской группы нефтеперерабатывающих заводов обеспечивают около девяноста пяти процентов потребности в воде за счет оборотного и повторного использования. На Куйбышевском НПЗ была проведена реконструкция системы водоснабжения, а на Новокуйбышевском НПЗ введен в эксплуатацию блок доочистки с мембранным биореактором, который позволяет возвращать часть очищенных стоков в систему оборотного водоснабжения.

В Башкортостане комплекс биологических очистных сооружений в Уфе с момента запуска в 2019 году переработал 157 миллионов кубических метров сточных вод. Очистные сооружения обслуживают не только нефтеперерабатывающие заводы, но и более пятидесяти предприятий северной промышленной зоны Уфы. Благодаря системе мембранного реактора вода после очистки соответствует требованиям водоемов рыбохозяйственного назначения.

На Ачинском НПЗ проведена модернизация системы водоснабжения, что позволило за два года сократить забор воды из реки Чулым в два раза. В Ангарской нефтехимической компании за счет оборотных систем забор воды из реки Ангары составляет всего одиннадцать процентов от общего объема водопотребления.

На месторождении имени Московцева в 2024 году введены в эксплуатацию современные очистные сооружения. После полной биологической очистки сточные воды направляются в резервуар, откуда они повторно используются в технологических процессах.

Для сокращения водопотребления на автозаправочных станциях внедрены сенсорные смесители, что позволило снизить потери воды на пятнадцать процентов. Для скважин определены санитарные зоны охраны, что обеспечивает соответствие качества воды санитарным нормам.

Предприятия продолжают работу по оценке уровня обеспеченности водными ресурсами и внедрению передовых технологий водопользования. Сотрудники предприятий участвуют в экологических акциях, занимаются благоустройством береговых территорий и установкой контейнеров для сбора мусора.