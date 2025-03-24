Президент Грузии отозвал иск против закона об иноагентах

Президент Грузии Кавелашвили отозвал иск в КС против закона об иноагентах

Президент Грузии Михаил Кавелашвили отозвал иск экс-президента республики Саломе Зурабишвили в Конституционный суд (КС) против закона «О прозрачности иностранного влияния». Об этом сообщает грузинский «Первый канал».

«Закон основан на принципах прозрачности и подотчетности, что способствует защите главного принципа государственности Грузии — национального суверенитета страны — и ее стабильному развитию», — приводятся в публикации заявление администрации Кавелашвили.

Зурабишвили инициировала иск против закона об иноагентах в июле 2024 года. После того как Кавелашвили сменил ее на посту президента, к нему перешли полномочия по дальнейшему рассмотрению дел и исков, начатых предыдущей администрацией.

Парламент Грузии уже одобрил законопроект об иноагентах в первом чтении. Как утверждают в правящей партии республики «Грузинская мечта», новый закон является полным аналогом действующего в США закона Foreign Agents Registration Act (FARA).