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15:55, 24 марта 2025Культура

Режиссер «Брата 3» захотел снять фильм про Пугачеву

Режиссер «Брата 3» Переверзев заявил, что готов снять фильм про Аллу Пугачеву
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Режиссер фильма «Брат 3» Валерий Переверзев признался, что хотел бы снять картину о певице Алле Пугачевой. Его комментарий приводит сайт «Страсти».

Переверзев сообщил, что с удовольствием занялся бы большим проектом, посвященным артистке. В зависимости от запроса самой Пугачевой, он готов снять байопик или документальное кино о каком-либо эпизоде ее жизни. «Я вообще сначала пообщался бы с ней. Должен быть двусторонний интерес», — отметил он.

По словам режиссера, он был бы счастлив, если бы Пугачева попросила его сделать картину «артхаусно, с сюром», поскольку артхаусное кино он снимает лучше всех. «Я бы вскочил на стол и начал бы этот фильм срочно снимать», — добавил Переверзев.

Ранее народная артистка России Лариса Долина заступилась за Аллу Пугачеву и призвала не лишать ее государственных наград. «Алла Борисовна свои звания когда-то заслужила. Забирать их у нее или у кого-либо еще — это не очень этично», — высказалась певица.

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