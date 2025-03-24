Режиссер «Брата 3» захотел снять фильм про Пугачеву

Режиссер «Брата 3» Переверзев заявил, что готов снять фильм про Аллу Пугачеву

Режиссер фильма «Брат 3» Валерий Переверзев признался, что хотел бы снять картину о певице Алле Пугачевой. Его комментарий приводит сайт «Страсти».

Переверзев сообщил, что с удовольствием занялся бы большим проектом, посвященным артистке. В зависимости от запроса самой Пугачевой, он готов снять байопик или документальное кино о каком-либо эпизоде ее жизни. «Я вообще сначала пообщался бы с ней. Должен быть двусторонний интерес», — отметил он.

По словам режиссера, он был бы счастлив, если бы Пугачева попросила его сделать картину «артхаусно, с сюром», поскольку артхаусное кино он снимает лучше всех. «Я бы вскочил на стол и начал бы этот фильм срочно снимать», — добавил Переверзев.

Ранее народная артистка России Лариса Долина заступилась за Аллу Пугачеву и призвала не лишать ее государственных наград. «Алла Борисовна свои звания когда-то заслужила. Забирать их у нее или у кого-либо еще — это не очень этично», — высказалась певица.