Россиянин продал квартиру родственницы во время ее отъезда на учебу

В Кабардино-Балкарии племянник продал квартиру родственницы, пока она уезжала

В Кабардино-Балкарии 27-летний местный житель продал квартиру родственницы, пока она уезжала в другую страну на учебу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, женщина уехала повышать квалификацию, а недвижимость и кота оставила на племянника. Мужчина не растерялся и за время отсутствия тети подделал подписи и продал ее трехкомнатную квартиру по цене ниже рынка. В результате по возвращени женщина не смогла попасть в квартиру и обратилась в силовые органы.

Суд приговорил злоумышленника к полутора годам условно и вернул квартиру пострадавшей.

Ранее Химкинский суд Москвы приговорил сына миллиардера Андрея Аблитарова Артема к трем годам колонии общего режима за незаконную продажу машины возлюбленной и подделку ее подписи.