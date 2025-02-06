Сына российского миллиардера осудили на три года из-за подделки подписи

Суд приговорил сына миллиардера Аблитарова к трем годам колонии за мошенничество

Химкинский суд Москвы приговорил сына миллиардера Андрея Аблитарова Артема к трем годам колонии общего режима по делу о мошенничестве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, в марте 2024 года молодой человек познакомился с девушкой в фитнес-клубе и у них начались отношения. Однако, когда россиянка уехала в другую страну и оставила возлюбленному ключи от своей машины для ее ремонта, тот решил продать автомобиль. Для этого он подделал подпись девушки.

Также молодой человек уговорил девушку взять на себя кредит на сумму в три миллиона рублей и передать ему деньги. Потерпевшая верила, что тот вернет всю сумму, пока не узнала похожую историю с его бывшей возлюбленной.

В результате девушка написала на Аблитарова заявление в полицию, после чего было возбуждено уголовное дело, а молодой человек помещен под домашний арест.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье поймали владелицу магазина, похитившую у покупателей 20 миллионов рублей.