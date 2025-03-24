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13:53, 24 марта 2025Экономика

США задумались о введении импортных пошлин против России

WSJ: Взаимные импортные пошлины США могут затронуть Россию
Вячеслав Агапов

Фото: Joshua Roberts / Reuters

В Белом доме задумались о корректировке охвата импортных тарифов, которые вступят в силу 2 апреля. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Взаимные импортные пошлины могут затронуть государства со значительными торговыми дисбалансами по отношению к США: члены группы G20, Австралия, Япония, Южная Корея, Евросоюз, Индия, Мексика, Россия, Бразилия, Канада, Китай, Вьетнам и другие.

«Эти страны составляют основную часть внешней торговли США и окажутся особенно подвержены новым тарифам», — пояснили представители администрации Дональда Трампа.

В то же время новые пошлины могут обойти некоторые юрисдикции и отрасли. Так, меры против автомобилестроения, фармацевтики и рынка полупроводников могут отложить. Кроме того, под вопросом ситуация с пошлинами против Канады и Мексики.

Ранее стало известно, что европейцы решили отложить с 1 до 15 апреля введение 50-процентных пошлин на американский виски, названных Дональдом Трампом «злобными». В Еврокомиссии (ЕК) указали, что причиной переноса срока вступления в силу ограничений стало стремление получить больше времени на то, чтобы провести переговоры с властями США. Также отмечается необходимость согласовывать вводимые пошлины с более широкими контрмерами против пошлин на сталь и алюминий.

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