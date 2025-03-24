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05:31, 24 марта 2025ЭкономикаЭксклюзив

Названа сумма выплат оставшихся в России иностранных компаний в бюджет страны

Юрист Шахназаров: Иностранные компании платят около 5 млрд долларов в бюджет РФ
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Matthew Henry / Unsplash

Оставшиеся в России иностранные компании платят не менее пяти миллиардов долларов в российский бюджет, рассказал партнер юридической компании O2 Consulting Карен Шахназаров. Такую сумму специалист назвал в разговоре с «Лентой.ру».

Не менее десяти тысяч принадлежащих иностранным собственникам компаний продолжают свою деятельность в России. Уплачиваемые ими в российский бюджет налоги, по самым скромным оценкам, составляют не менее пяти миллиардов долларов

Карен Шахназаровпартнер юридической компании O2 Consulting

«Из стран, которые представлены этими компаниями, скорее всего в Россию будут возвращаться и другие компании. К таким странам, прежде всего, относятся, так называемые "дружественные", а также Германия и США, множество компаний из которых последние годы не прекращали свою работу в России», — отметил Шахназаров.

13 марта президент России Владимир Путин заявил, в стране готовы к возвращению на местный рынок западного бизнеса, но особых условий для него создаваться не будет. Российский лидер напомнил, что никакие компании из страны не выгонялись.

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