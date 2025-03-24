Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:58, 24 марта 2025Бывший СССР

В Киеве назвали цель пребывания украинской делегации в Саудовской Аравии

Офис Зеленского: делегация Украины остается в Саудовской Аравии для консультаций
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Советник Офиса президента Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко заявил, что украинская делегация остается в Саудовской Аравии для проведения консультаций после встречи представителей США и России. Его слова передает РИА Новости.

«Украинская делегация находится в Саудовской Аравии, не возвращается, чтобы (...) тоже провести свои консультации», — заявил Лещенко.

Он добавил, что встречи по урегулированию украинского конфликта станут регулярными, а говоря о возможности прекращения огня, Лещенко положительно оценил остановки ударов по инфраструктуре и энергетике.

Ранее стало известно, что США и Украина проведут еще один раунд переговоров в Эр-Рияде после того, как американская сторона закончит встречу с российскими представителями. Уточняется, что американские и украинские переговорщики могут обсудить окончательное прекращение ударов по объектам гражданской и энергетической инфраструктуры.

    Обсудить
    Последние новости

    Банкоматы по всей России не принимают новые пятитысячные купюры. Почему так происходит и при чем здесь СВО?

    Названа стоимость квартир в горящем элитном ЖК в Москве

    Стали известны новые детали будущей свадьбы богатейшего человека в мире

    Российские следователи выявили факты прицельных атак ВСУ на жилые дома Курской области

    Прокурор согласился освободить по УДО актера Ефремова

    Житель Подмосковья остался без лица после происшествия с электросамокатом

    Дачников предупредили об опасности скворечников

    Суд приговорил к сроку избившего и угрожавшего скинуть с балкона возлюбленную россиянина

    Из «Уральских авиалиний» уволили посадившего самолет на пшеничное поле пилота

    Россиянин продал квартиру родственницы во время ее отъезда на учебу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше