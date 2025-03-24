В Киеве назвали цель пребывания украинской делегации в Саудовской Аравии

Офис Зеленского: делегация Украины остается в Саудовской Аравии для консультаций

Советник Офиса президента Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко заявил, что украинская делегация остается в Саудовской Аравии для проведения консультаций после встречи представителей США и России. Его слова передает РИА Новости.

«Украинская делегация находится в Саудовской Аравии, не возвращается, чтобы (...) тоже провести свои консультации», — заявил Лещенко.

Он добавил, что встречи по урегулированию украинского конфликта станут регулярными, а говоря о возможности прекращения огня, Лещенко положительно оценил остановки ударов по инфраструктуре и энергетике.

Ранее стало известно, что США и Украина проведут еще один раунд переговоров в Эр-Рияде после того, как американская сторона закончит встречу с российскими представителями. Уточняется, что американские и украинские переговорщики могут обсудить окончательное прекращение ударов по объектам гражданской и энергетической инфраструктуры.