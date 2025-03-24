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16:00, 24 марта 2025Наука и техника

В Китае разработали инновационный способ борьбы с раком

Cell: Внедрение в организм гена α1,3GT помогает в борьбе с раком
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Y production / Shutterstock / Fotodom

В Китае разработали новую противоопухолевую терапию, которая вызывает у организма мощную иммунную реакцию — как при отторжении пересаженного органа. Исследование опубликовано в журнале Cell.

Ученые из Университета Гуанси внедрили в опухоль модифицированный вирус, заставляющий раковые клетки выглядеть как свиные. Иммунная система тут же распознавала их как чужеродные и начинала активно уничтожать. Такой эффект достигается за счет гена α1,3GT — он отвечает за белок, который вызывает реакцию отторжения, знакомую врачам по трансплантации.

В клинических испытаниях участвовали 23 пациента с запущенными формами рака, не поддающимися лечению. У 90 процентов рост опухоли остановился или пошел на спад, у одной пациентки с раком шейки матки зафиксирована полная ремиссия.

Вирус вводился внутривенно и действовал системно, при этом не вызывал тяжелых побочных эффектов и не повреждал здоровые клетки. По данным специалистов, терапия разрушала сосуды опухоли, вызывала массовую гибель клеток и запускала сильный иммунный ответ.

Авторы считают, что метод открывает новое направление в онкологии — превращение опухолей в «чужеродную ткань», которую организм сам будет отторгать. Сейчас готовится вторая фаза испытаний.

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