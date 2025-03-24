В МИД КНР высказались об отправке китайских миротворцев на Украину

МИД КНР опроверг отправку китайских миротворцев на Украину

Сообщения о том, что Китай якобы обсуждает свое участие в «миротворческой» миссии на Украине после завершения конфликта, не соответствуют действительности. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, его слова передает китайский портал Yicai.

«Я хотел бы отметить, что эти сообщения полностью не соответствуют действительности. Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и предельно ясна», — подчеркнул дипломат.

Также Го Цзякунь напомнил, что Пекин готов работать с международным сообществом над «урегулированием конфликта посредством переговоров и созданием необходимых условий для прекращения огня».

22 марта газета Welt am Sonntag со ссылкой на европейских дипломатов сообщила, что Китай, предположительно, обсуждает со странами Европейского союза отправку миротворцев на Украину. По данным издания, евродипломаты предположили, что подобное действие со стороны Пекина «может повлиять на согласие России» разместить иностранные войска на украинской территории.