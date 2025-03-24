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21:40, 23 марта 2025Россия

В России объяснили важность взятия одного населенного пункта в ДНР

Военэксперт Матвийчук назвал взятие Краматорска необходимым для освобождения ДНР
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Российской армии нужно освободить Краматорск, чтобы завершить операцию по освобождению Донецкой народной республики (ДНР). Такое мнение высказал в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«Дело в том, что Краматорск — это основополагающий промышленный центр, логистический центр, центр военного комплектования и тому подобное. Мы его должны захватить», — объяснил аналитик. Он подчеркнул, что после взятия этого важного населенного пункта будет полностью обезврежена южная группировка войск на южнодонецком направлении.

По словам эксперта, когда Краматорск перейдет под контроль российской армии, она получит большое преимущество на поле боя.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Срибное в ДНР. До этого в регионе освободили Андреевку.

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