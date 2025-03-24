Суд приговорил к сроку избившего и угрожавшего скинуть с балкона возлюбленную россиянина

На Алтае осудили мужчину, избившего и угрожавшего скинуть с балкона девушку

На Алтае осудили мужчину, избившего и угрожавшего скинуть с балкона девушку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Он осужден по статьям 111 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») и 119 («Угроза убийством») УК РФ.

Как установил суд, в ноябре 2024 года в квартире дома в Горно-Алтайске 34-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры не менее двух раз ударил по лицу свою сожительницу и угрожал скинуть ее с балкона. Травмы привели к вреду средней тяжести.

На заседании он полностью признал вину и раскаялся. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что защита осужденного за кражу и избиение россиянки американца Блэка оспорила приговор.