Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:44, 24 марта 2025Силовые структуры

Суд приговорил к сроку избившего и угрожавшего скинуть с балкона возлюбленную россиянина

На Алтае осудили мужчину, избившего и угрожавшего скинуть с балкона девушку
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

На Алтае осудили мужчину, избившего и угрожавшего скинуть с балкона девушку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Он осужден по статьям 111 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») и 119 («Угроза убийством») УК РФ.

Как установил суд, в ноябре 2024 года в квартире дома в Горно-Алтайске 34-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры не менее двух раз ударил по лицу свою сожительницу и угрожал скинуть ее с балкона. Травмы привели к вреду средней тяжести.

На заседании он полностью признал вину и раскаялся. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что защита осужденного за кражу и избиение россиянки американца Блэка оспорила приговор.

    Обсудить
    Последние новости

    Михаила Ефремова освободили досрочно. Что ждет известного актера на свободе?

    Суд продлил арест бывшему замминистра спорта российского региона

    Один продукт питания резко подешевел из-за действий Индии

    Кушанашвили рассказал о необычном запрете от врачей после лечения рака

    В России начали останавливаться маслозаводы

    Пассажирский самолет развернулся в небе из-за забывшего паспорт пилота

    Россиянин снял на видео последствия падения обломков БПЛА на железнодорожную станцию

    Актеру Ефремову удовлетворили прошение об УДО

    Соревнования по гребле на Олимпиаде-2032 захотели провести на реке с крокодилами

    Ветерана СВО нашли с проломленной головой под мостом в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше