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16:22, 12 марта 2025Силовые структуры

Защита осужденного за кражу и избиение россиянки американца Блэка оспорила приговор

В Приморском крае адвокат американца Блэка попросил снизить срок наказания
Варвара Митина (редактор)

Фото: Илья Аверьянов / РИА Новости

В Приморском крае адвокат осужденного за кражу и избиение россиянки американского военного Гордона Блэка подал жалобу на его приговор. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Защита просит оправдать Блэка по статье 119 УК РФ, а пункт «в» части 2 статьи 158 УК РФ переквалифицировать на часть 1 статьи 158 УК РФ. Назначенное наказание снизить в соответствии со смягчающими обстоятельствами. Дело иностранца направили в Девятый кассационный суд общей юрисдикции.

19 июня 2024 года суд во Владивостоке признал Блэка виновным в угрозе расправой знакомой девушке и краже у нее 10 тысяч рублей, приговорив к трем годам и девяти месяцам лишения свободы. 12 ноября 2024 года он отправился в колонию в Забайкалье.

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