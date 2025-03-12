Защита осужденного за кражу и избиение россиянки американца Блэка оспорила приговор

В Приморском крае адвокат американца Блэка попросил снизить срок наказания

В Приморском крае адвокат осужденного за кражу и избиение россиянки американского военного Гордона Блэка подал жалобу на его приговор. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Защита просит оправдать Блэка по статье 119 УК РФ, а пункт «в» части 2 статьи 158 УК РФ переквалифицировать на часть 1 статьи 158 УК РФ. Назначенное наказание снизить в соответствии со смягчающими обстоятельствами. Дело иностранца направили в Девятый кассационный суд общей юрисдикции.

19 июня 2024 года суд во Владивостоке признал Блэка виновным в угрозе расправой знакомой девушке и краже у нее 10 тысяч рублей, приговорив к трем годам и девяти месяцам лишения свободы. 12 ноября 2024 года он отправился в колонию в Забайкалье.

