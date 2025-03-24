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11:08, 24 марта 2025Россия

В России утвердили обновленную стратегию демографической политики

Правительство России утвердило стратегию демографической политики до 2036 года
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Правительство России утвердило обновленную стратегию действий по реализации семейной и демографической политики до 2036 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами 24 марта, стенограмма которого опубликована на сайте кабмина.

По словам председателя правительства, решение задач, затронутых в стратегии, позволит добиться повышения рождаемости, а также создания условия для роста и развития детей.

Отдельно Мишустин подчеркнул важность совершенствования помощи родителям, а также тем, кто только ими станет. «Она должна оказываться во всех жизненных ситуациях. В том числе будем расширять для них возможности совмещать работу и учебу с рождением и воспитанием детей, улучшать их жилищные условия», — сказал премьер-министр.

Он добавил, что власти также продолжат повышать качество и доступность медпомощи, делая акцент на укрепление системы охраны материнства и детства, а также на профилактику заболеваний, в особенности тех, которые влияют на репродуктивное здоровье.

В декабре 2024 года президент России Владимир Путин назвал улучшение демографической ситуации и поддержку рождаемости приоритетной общенациональной целью. По его мнению, большая семья является мощным оплотом и для страны, и для каждого человека отдельно.

ЖЗЛ
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