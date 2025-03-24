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11:32, 24 марта 2025Россия

В российском регионе резко увеличилось число желающих уйти на СВО

В Башкирии заявили о резком росте числа желающих уйти на СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Башкирии резко увеличилось число желающих отправиться на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщает сетевое издание «Ватандаш».

В республиканском пункте отбора на контрактную службу заявили, что в 2025 году число добровольцев увеличилось на 70 процентов. По данным одного из сотрудников, ежедневно к ним обращаются более 50 человек.

Издание не исключает, что приток новобранцев может быть связан с началом российско-американских переговоров, которые могут привести к приостановке или полному завершению активных боевых действий.

Новобранцы, отправляющиеся на СВО из Башкирии, получают по 2 миллиона рублей. Тем, кто ушел в зону боевых действий из Уфы, также выплачивают 300 тысяч рублей от столицы республики.

Ранее военком Башкирии Михаил Блажевич рассказал, что участники СВО будут получать подъемные выплаты даже при наступлении мира. По его словам, выплаты за подписание контракта с Минобороны получат все военнослужащие вне зависимости от дальнейшего развития событий.

Вот это да!
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