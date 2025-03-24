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20:40, 24 марта 2025Ценности

Возлюбленная Тимати опубликовала фото топлес

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @halfbloodval

Возлюбленная российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Валентина Иванова показала откровенные фото поклонникам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 378 тысяч подписчиков.

Избранница 41-летнего артиста поделилась черно-белыми снимками, на которых позировала топлес, прикрывая обнаженную грудь руками. Также она надела брюки с широкими штанинами, расстегнув на них молнию.

В то же время блогерша распустила волосы, сделав укладку с эффектом мокрых прядей, и дополнила образ браслетами и кольцами.

Ранее в марте Тимати и его бывшую возлюбленную модель Анастасию Решетову заподозрили в совместном отдыхе из-за кадров из серфинг-клуба 13 surfing department.

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