Возлюбленная Тимати опубликовала фото топлес

Возлюбленная российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Валентина Иванова показала откровенные фото поклонникам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 378 тысяч подписчиков.

Избранница 41-летнего артиста поделилась черно-белыми снимками, на которых позировала топлес, прикрывая обнаженную грудь руками. Также она надела брюки с широкими штанинами, расстегнув на них молнию.

В то же время блогерша распустила волосы, сделав укладку с эффектом мокрых прядей, и дополнила образ браслетами и кольцами.

Ранее в марте Тимати и его бывшую возлюбленную модель Анастасию Решетову заподозрили в совместном отдыхе из-за кадров из серфинг-клуба 13 surfing department.