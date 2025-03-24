РИА Новости: В Судже обнаружили сделанные при помощи 3D-принтера украинские мины

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставили в Судже мины, распечатанные на 3D-принтере. Как рассказал боец группировки войск «Север» с позывным Бритва в беседе с РИА Новости, подобные снаряды обнаруживают в городе в большом количестве.

«Мина, на 3D-принтере сделанная (...). Украинская, здесь их достаточно много», — сообщил военнослужащий. По его словам, это снаряды нажимного действия.

Ранее сообщалось, что ВСУ, покидая Суджу, оставили в городе множество «лепестков». Таким образом они хотели замедлить продвижение российских военных, однако в городе остаются и мирные жители, для которых эти мины представляют угрозу.