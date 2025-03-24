Задержание ФСБ сотрудника одного из контрольно-надзорных органов России попало на видео

ФСБ показала кадры задержания сотрудника контрольно-надзорного органа России

Задержание сотрудника центрального аппарата контрольно-надзорного органа России попало на видео. Кадры опубликовал ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

На кадрах сотрудники спецслужбы подбегают к фигуранту и кладут его лицом в пол, надевая наручники. Его сажают в служебное авто и отвозят на допрос. Затем показана запись из зала суда, где задержанному избрали меру пресечения.

Мужчина контактировал с представителем Украины. В 2024 году он передал ему данные о проводимых работах для защиты объектов промышленности и энергетики приграничных территорий России и местах дислокации российских военных. Возбуждено дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

