Зеленский одобрил резкое подорожание сигарет на Украине

Зеленский подписал закон, из-за которого сигареты подорожают на Украине на треть

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении акциза на табак, пишет «Страна.ua». В публикации отмечается, что вступление одобренного главой государства документа в силу приведет к резкому подорожанию пачки сигарет примерно на 40 гривен (чуть более 80 рублей по данным на 24 марта), или на треть.

Указанную норму Верховная рада приняла еще в декабре. Как подчеркивал депутат Ярослав Железняк, закон должен был вступить в силу уже с 1 января, поэтому из-за задержки неясно, когда начнут действовать новые акцизы.

Их размер теперь будет привязан не к гривне, а к евро и «будет постепенно увеличиваться, приближаясь к минимальным требованиям ЕС», указывают журналисты.

Ранее Зеленский утвердил повышение налогов для украинцев. В частности, он ввел в действие резкое повышение ставки военного сбора с 1,5 до 5 процентов, которое не коснется только силовиков. В число других заметных изменений вошли необходимость с 1 января ежемесячно, а не ежеквартально подавать налоговую отчетность, привязка к евро авансовых взносов по НДФЛ для валютных обменников, повышение ставки налогов на прибыль банков.