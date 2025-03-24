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20:59, 24 марта 2025Бывший СССР

Зеленский прокомментировал предложение Трампа вернуть Россию в «Большую семерку»

Зеленский высказал опасения от идеи Трампа вернуть Россию в «Большую семерку»
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Идея президента США Дональда Трампа вернуть Россию в «Большую семерку» (G7) может быть проявлением хитрости Белого дома. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Time.

Зеленский ответил на сравнение подхода Трампа по урегулированию конфликта на Украине с тактикой «кнута и пряник», в которой кнут достается Киеву, а пряник — Москве. «Если пряник отравлен, то слава Богу. Может быть, в этом и заключается хитрость этой дипломатии», — прокомментировал он.

Также политик высказал опасения, что возвращение России в G7 прекратит все разговоры о возможности дипломатической изоляции страны.

Ранее Трамп заявил о желании вернуть Россию в «Большую семерку» и назвал исключение страны из объединения ошибкой. В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на больший интерес Москвы к «Большой двадцатке» (G20).

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