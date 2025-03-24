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13:37, 24 марта 2025Экономика

Жителей российского региона призвали остаться дома по одной причине

Камчатцев призвали остаться дома из-за сильного снегопада, вызванного циклоном
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Telegram-канал Baza

Камчатский край завалило снегом, из-за чего жителей региона призвали оставаться дома. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Причиной непогоды стал Охотоморский циклон, накрывший регион в воскресенье, 23 марта. В результате на Камчатке за сутки выпало больше осадков, чем за всю зиму, и некоторые из домов засыпало до высоты первого этажа, а входы в подъезд перекрыло. Некоторые люди и вовсе застряли в снегу, и им понадобилась помощь спасателей на спецтехнике.

Помимо этого, из-за того, что даже недавно убранные трассы быстро засыпает снегом снова, на них начали образовываться заторы, и движение городского и междугороднего транспорта пришлось сократить. Школьников и студентов перевели на удаленное обучение, а в детсадах и поликлиниках в понедельник работали лишь дежурные группы. ЧП повлияло и на авиасообщение — рейсы стали отправлять на запасной аэродром в Магадан.

Местное МЧС призвало население не ездить на машинах, так как из-за ветра и снега на дорогах моментально образуются переметы, а также сохраняется низкая видимость. Лавинную опасность в регионе продлили в семи районах края до 27 марта. Кроме того, региональные власти поручили службам спасения контролировать проезды к больницам, поскольку прогноз погоды на ближайшие дни по-прежнему неблагоприятный.

Ранее в этот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни на Дальнем Востоке, в Сибири и на юге РФ ожидается опасная погода.

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