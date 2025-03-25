20-летняя дочь Клаудии Шиффер показала грудь в откровенном купальнике

Дочь немецкой супермодели, киноактрисы и продюсера Клаудии Шиффер Клементина Де Вер Драммонд показала откровенное фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

20-летняя девушка поделилась в сторис снимком, на котором запечатлела себя в зеркале. Так, она предстала перед камерой в желтой бейсболке, белых шортах и черном купальнике. На размещенном кадре видно, что изделие оформлено вырезами, которые оголяют ее бока и грудь.

Кроме того, можно заметить, что наследница супермодели позировала без макияжа, распустив при этом волосы. Также на ее шее присутствовало ожерелье с кулоном.

Ранее сообщалось, что дочь американской актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона Эвер Андерсон снялась в сетчатом наряде для модного журнала Self Service.