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12:06, 25 марта 2025Ценности

20-летняя дочь Клаудии Шиффер показала грудь в откровенном купальнике

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @clementinevaughn

Дочь немецкой супермодели, киноактрисы и продюсера Клаудии Шиффер Клементина Де Вер Драммонд показала откровенное фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

20-летняя девушка поделилась в сторис снимком, на котором запечатлела себя в зеркале. Так, она предстала перед камерой в желтой бейсболке, белых шортах и черном купальнике. На размещенном кадре видно, что изделие оформлено вырезами, которые оголяют ее бока и грудь.

Кроме того, можно заметить, что наследница супермодели позировала без макияжа, распустив при этом волосы. Также на ее шее присутствовало ожерелье с кулоном.

Ранее сообщалось, что дочь американской актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона Эвер Андерсон снялась в сетчатом наряде для модного журнала Self Service.

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