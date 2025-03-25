Российские вертолеты оказалось невозможно отремонтировать

«Известия»: Эксплуатацию вертолетов «Ансат» остановят из-за проблем с ремонтом

В ближайшие годы российские авиакомпании начнут останавливать эксплуатацию отечественных вертолетов «Ансат» из-за невозможности организовать сертифицированное обслуживание двигателей и заменить ряд других деталей. Об этом со ссылкой на источники в отрасли и Ассоциацию вертолетной индустрии (АВИ) пишут «Известия».

Собеседник издания объяснил, что в следующем году приземлить придется шесть машин, в 2027-м — 11, в 2028-м — три, а в 2029-м — сразу 25 вертолетов. По данным АВИ, к 2029 году будут остановлены полеты 49 машин. Такие сроки связаны ожиданиями по выработке ресурса, если «Ансаты» будут эксплуатировать меньше или больше, то даты скорректируют.

На вертолетах установлены двигатели PW207K производства Pratt & Whitney Canada, и российская индустрия не имеет доступа к их технической документации. В дружественных странах также нет ни одной организации с лицензией на их обслуживания, а канадская компания еще с 2022 года прекратила любые контакты с российскими перевозчиками.

Попытки организовать ремонт на российских предприятиях показали, что они не могут выпустить критически важные компоненты и не имеют достаточных компетенций. Максимальный срок службы указанного мотора составляет три тысячи часов, после чего ему нужна диагностика и ремонт. Ресурс могут дважды продлить на 500 часов, но сделать это может только производитель после анализа состояния турбины и лопаток.

Президент авиакомпании «Вяткаавиа» (занимается техобслуживанием) Олег Кочкин объяснил, что в мире есть только один завод, который в состоянии проводить сложный ремонт таких двигателей, и он находится в США.

В АВИ добавили, что в конструкции «Ансата» есть еще пара десятков критически важных изделий, которые выпускаются в недружественных странах. Их ресурс тоже органичен, а далее понадобится либо закупка оригинальных комплектующих, либо глубокое изменениеи конструкции вертолета для установки аналогов российского производства.

Как и в случае с самолетами, в России ведется разработка импортозамещенного «Ансата». В феврале двигатель ВК-650В получил сертификат типа, в настоящее время продолжается подготовка к первому полету вертолета с ним. Ранее отечественные предприятия не имели опыта производства силовых установок такого класса.

Под новый двигатель пришлось разрабатывать новую версию вертолета, а она потребует продолжительных летных испытаний и сертификационных процедур, прогнозировать окончание которых пока сложно.

Эксперты отмечают, что менять двигатели на уже имеющихся «Ансатах» при отсутствующей технической документации попросту опасно, а приобретать моторы и запчасти в обход санкций крайне сложно. PW207K выпускались специально для российских вертолетов, многие решения в них уникальны, поэтому в мире аналогов не найти.

Ранее сообщалось, что из-за сложностей с выпуском самолета «Байкал» Минпромторг поручил возобновить производство двигателя ТВД-10Б для советского самолета Ан-2 («кукурузник»), чтобы продлить сроки его эксплуатации. Если выполнить работы в срок не удастся, то местным авиалиниям придется переходить на вертолеты, что сделает перевозки людей в удаленные регионы значительно дороже.