Армия России заняла еще один населенный пункт в зоне СВО

Минобороны: Россия взяла под контроль село Малые Щербаки в Запорожской области

Российская армия взяла под контроль населенный пункт Малые Щербаки в Запорожской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения группировки войск «Днепр». Кроме того, бойцы нанесли поражение трех бригад Вооруженных сил Украины и бригаде теробороны в районах населенных пунктов Приднепровское, Садовое, Берислав и Антоновка Херсноской области, а также Новоданиловка и Новопокровка Запорожской области.

По данным Минобороны, за сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки «Днепр» свыше 70 военнослужащих, три артиллерийских орудия, два автомобиля и два бронетранспортера М113, поставленных Украине из США.

Ранее оборонное ведомство отчиталось, что за неделю с 15 по 21 марта российские войска взяли под контроль три населенных пункта. В Курской области подразделения группировки войск «Север» освободили село Заолешенка и деревню Рубанщина. В свою очередь, бойцы группировки «Днепр» заняли запорожское село Степовое.