Бурунов почувствовал себя идиотом из-за провокации в театре

Сергей Бурунов заявил о нежелании чувствовать себя идиотом в современном театре

Российский актер Сергей Бурунов обрушился с критикой на современные театральные постановки. Эмоциями от спектаклей он поделился в шоу Dreamcast.

По словам звезды сериалов «Полицейский с Рублевки» и «Слово пацана», в театре он не получает необходимых эмоций. Актер заявил, что не готов на протяжении трех часов смотреть спектакль, не понимая, что происходит на сцене.

«Что-то говорят, что-то падает, очень красиво, богато. Но я не понимаю, что происходит. Идти в театр ради чего? Ради провокации? Не хочу сидеть и чувствовать себя идиотом», — объяснил Бурунов.

Артист добавил, что современные постановки не вызывают у зрителей «движения души»: «В последнее время я не ухожу из театра, испытав катарсис. Я не испытываю таких вещей, когда даже говорить не можешь».

Ранее Бурунов сообщил, что расстался с возлюбленной. «Была часть тебя — и ее нет. Тяжело, душевные травмы заживают нескоро», — рассказал актер.