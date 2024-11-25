Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:27, 25 ноября 2024Культура

Бурунов рассказал о расставании с возлюбленной

Бурунов пожаловался на душевную травму после расставания с возлюбленной
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский артист, пародист и телеведущий Сергей Бурунов рассказал, что расстался с возлюбленной. Его слова приводит Telegram-канал «НеМалахов».

«Расставание — маленькая смерть. Была часть тебя — и ее нет. Тяжело все, душевные травмы заживают нескоро. Там йодом не помажешь», — поделился он.

Ранее на безымянном пальце возлюбленной Сергея Бурунова 35-летней бизнесвумен Екатерины Леви заметили кольцо. Пара посетила свадьбу популярного комика, звезды шоу Comedy Club Гарика Харламова и актрисы Катерины Ковальчук. На мероприятии Бурунов и Леви не скрывали своих чувств — они вышли на медленный танец под песню Сосо Павлиашвили «Небо на ладони», после чего поцеловались.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Начали готовить Бучу-2». В России заявили об устроенной ВСУ в Селидово «кровавой бане»

      В НАТО решили обсудить нанесение превентивных ударов по России

      Ущерб из-за возгорания Superjet 100 в Анталье оценили в миллиарды рублей

      Вучич определил политику Сербии словами «сижу на одном стуле»

      Шольц озвучил свои планы на Украину после выдвижения на пост канцлера

      Автомобилистам напомнили о штрафах из-за резины

      Волгоградец Журавель по совокупности получил 14 лет за госизмену и сожжение Корана

      Поджигатель Корана Журавель получил 13,5 года колонии за госизмену в пользу СБУ

      Россиянам дали советы по подготовке дачи к зиме

      50-летняя Виктория Бекхэм объяснила желание есть только рыбу и овощи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше