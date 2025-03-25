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15:03, 25 марта 2025Экономика

Бывший «шкаф» Сары Джессики Паркер продадут за 30 миллионов долларов

NYP: Бывший дом-шкаф Сары Джессики Паркер в Нью-Йорке продадут за $30 млн
Александра Качан (Редактор)

Фото: Evan Joseph and Tim Waltman / Evan Joseph Photography

В Нью-Йорке выставили на продажу бывший дом актрисы Сары Джессики Паркер, который она использовала в качестве шкафа. Стоимость объекта составляет почти 30 миллионов долларов, передает New York Post.

Площадь пятиэтажного таунхауса составляет чуть меньше восьми тысяч квадратных метров. Он был построен в 1864 году. Внутри есть шесть спален, просторная кухня со столовой и выходом в собственный сад, а также подвал с постирочной и винный погреб. Особенности интерьера включают семь каминов, высокие потолки и окна в пол.

Паркер и ее супруг, актер Мэттью Бродерик, приобрели дом в 2011 году за 19 миллионов долларов и продали в 2015-м за 18,5 миллиона — паре пришлось несколько раз снижать цену недвижимости. Отмечается, что актеры никогда не жили в таунхаусе и использовали его только для хранения вещей.

Ранее стало известно, что российский олигарх Валерий Коган продал свой роскошный пентхаус в Нью-Йорке с большой скидкой. Финальная стоимость сделки составила 33,9 миллиона долларов.

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