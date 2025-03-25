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05:01, 25 марта 2025Забота о себе

Эффективность народных методов лечения проблем с потенцией оценили

Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Смесь коньяка с яичным желтком, как и шоколад с орехами, не помогут избавиться от проблем с потенцией, уверен уролог-андролог Евгений Савеличев. Эффективность народных методов лечения эректильной дисфункции он оценил в интервью изданию «Свободная пресса».

Савеличев подчеркнул, что любые народные методы лечения могут помочь лишь в случае, если проблемы с потенцией носят психогенный характер. По его словам, основное действие всех таких советов — помочь мужчине успокоиться, избавиться от ожидания неудачи во время полового акта и стать увереннее в себе.

Если же проблемы с потенцией являются симптомом какого-либо заболевания, никакие народные средства не помогут или окажут лишь временный эффект, предупредил уролог. «Все заболевания, вызывающие нарушение нормального функционирования сосудов полового органа, приводят к стойкой эректильной дисфункции», — объяснил он.

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