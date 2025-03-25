Эффективность народных методов лечения проблем с потенцией оценили

Смесь коньяка с яичным желтком, как и шоколад с орехами, не помогут избавиться от проблем с потенцией, уверен уролог-андролог Евгений Савеличев. Эффективность народных методов лечения эректильной дисфункции он оценил в интервью изданию «Свободная пресса».

Савеличев подчеркнул, что любые народные методы лечения могут помочь лишь в случае, если проблемы с потенцией носят психогенный характер. По его словам, основное действие всех таких советов — помочь мужчине успокоиться, избавиться от ожидания неудачи во время полового акта и стать увереннее в себе.

Если же проблемы с потенцией являются симптомом какого-либо заболевания, никакие народные средства не помогут или окажут лишь временный эффект, предупредил уролог. «Все заболевания, вызывающие нарушение нормального функционирования сосудов полового органа, приводят к стойкой эректильной дисфункции», — объяснил он.

Ранее клинический психолог, психоаналитик Марианна Абравитова дала советы партнершам мужчин с внезапно пропавшей эрекцией. По ее мнению, женщинам не стоит из-за этого переживать, поскольку, если проблемы с эрекцией случаются периодически, это считается вариантом нормы.