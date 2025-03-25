Лукашенко сделал заявление о своем бегстве из Белоруссии

Лукашенко исключил возможность своего бегства из Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко исключил возможность своего бегства из страны. Об этом он заявил на церемонии инаугурации во Дворце Независимости, передает БелТА.

«Ваш президент вас никогда не бросал и не бросит, не предаст и не сбежит. Вы — вся моя жизнь, и я приложу максимум усилий, чтобы оправдать оказанное мне вами огромное доверие», — подчеркнул глава государства.

Белорусский лидер отметил, что у Минска нет права и возможности не реализовать те грандиозные задачи, которые перед властями поставило население. Он добавил, что народ Белоруссии сделал выбор и теперь наступает «время новых побед».

Лукашенко также назвал себя счастливым президентом. Он заявил, что Белоруссия является страной, в которой хочется жить.