Лукашенко на инаугурации назвал себя счастливым президентом Белоруссии

Во время инаугурационной речи Александр Лукашенко назвал себя счастливым президентом Белоруссии. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».

«Я — счастливый президент, а [Республика] Беларусь — страна, в которой хочется жить. Вы вся моя жизнь. Я приложу максимум усилий, чтобы оправдать оказанное вами мне доверие», — заявил Лукашенко.

Инаугурация прошла во Дворце Независимости Белоруссии. Сообщается, что вторая часть церемонии пройдет на площади Государственного флага в Минске. Там военнослужащие принесут клятвы на верность белорусскому народу и президенту.

Лукашенко победил на выборах президента Республики Беларусь, набрав более 5 миллионов голосов, или 87 процентов голосов избирателей.

