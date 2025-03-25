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13:07, 25 марта 2025Бывший СССР

Лукашенко назвал себя счастливым президентом

Лукашенко на инаугурации назвал себя счастливым президентом Белоруссии
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
СюжетЛукашенко заявил:
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Во время инаугурационной речи Александр Лукашенко назвал себя счастливым президентом Белоруссии. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».

«Я — счастливый президент, а [Республика] Беларусь — страна, в которой хочется жить. Вы вся моя жизнь. Я приложу максимум усилий, чтобы оправдать оказанное вами мне доверие», — заявил Лукашенко.

Инаугурация прошла во Дворце Независимости Белоруссии. Сообщается, что вторая часть церемонии пройдет на площади Государственного флага в Минске. Там военнослужащие принесут клятвы на верность белорусскому народу и президенту.

Лукашенко победил на выборах президента Республики Беларусь, набрав более 5 миллионов голосов, или 87 процентов голосов избирателей.

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