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15:16, 25 марта 2025Россия

Минобороны назвало число сбитых на СВО беспилотников

Минобороны: Российские средства ПВО сбили 92 беспилотника на СВО
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 92 беспилотника в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Такое число ликвидированных дронов назвали в Минобороны.

Кроме того, в ведомстве отметили, что удалось подбить управляемую авиационную бомбу JDAM производства США.

В Минобороны обратили внимание на то, что средствами российской авиации было нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, складам боеприпасов и ремонтно-восстановительной базе украинских войск, а также скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах.

ЖЗЛ
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