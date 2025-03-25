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08:23, 25 марта 2025Бывший СССР

На Украине озвучили свою позицию по полному прекращению огня

Посол Маркарова: Украина поддерживает идею о полном прекращении огня
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Киев «всем сердцем» поддерживает идею о полном прекращении огня. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью агентству Bloomberg.

Она отметила, что необходимо получить согласие России на перемирие, поскольку «для танца нужны двое». Посол также высказалась о сделке Киева и Вашингтона по редкоземельным металлам, указав, что обе стороны нацелены на скорейшее завершение работы.

Ранее представитель Госдепа США Тэмми Брюс сообщила, что Киев и Москва «никогда не были ближе, чем сейчас, к полному прекращению огня», в том числе в Черном море.

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