На Украине озвучили свою позицию по полному прекращению огня

Посол Маркарова: Украина поддерживает идею о полном прекращении огня

Киев «всем сердцем» поддерживает идею о полном прекращении огня. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью агентству Bloomberg.

Она отметила, что необходимо получить согласие России на перемирие, поскольку «для танца нужны двое». Посол также высказалась о сделке Киева и Вашингтона по редкоземельным металлам, указав, что обе стороны нацелены на скорейшее завершение работы.

Ранее представитель Госдепа США Тэмми Брюс сообщила, что Киев и Москва «никогда не были ближе, чем сейчас, к полному прекращению огня», в том числе в Черном море.