В США рассказали об успехах в работе над прекращением огня на Украине

Госдепартамент США: Стороны близки к прекращению огня на Украине

Стороны близки к прекращению огня на Украине, в том числе в Черном море. Об этом рассказала официальный представитель Государственного департамента США Тэмми Брюс в ходе брифинга, который был опубликован на YouTube.

«Мы близки к этому (...), мы никогда не были ближе, чем сейчас, к полному прекращению огня», — подчеркнула Брюс.

Она добавила, что Вашингтон работает с Москвой и Киевом, в том числе над прекращением огня в Черном море. Как утверждает представитель Госдепартамента, после этого стороны смогут начать обсуждение дальнейших вопросов.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио высказался о разрешении конфликта на Украине. Во время заседания кабинета он отметил, что кризис нужно урегулировать путем переговоров.