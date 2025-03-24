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22:40, 24 марта 2025Мир

В США рассказали об успехах в работе над прекращением огня на Украине

Госдепартамент США: Стороны близки к прекращению огня на Украине
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Стороны близки к прекращению огня на Украине, в том числе в Черном море. Об этом рассказала официальный представитель Государственного департамента США Тэмми Брюс в ходе брифинга, который был опубликован на YouTube.

«Мы близки к этому (...), мы никогда не были ближе, чем сейчас, к полному прекращению огня», — подчеркнула Брюс.

Она добавила, что Вашингтон работает с Москвой и Киевом, в том числе над прекращением огня в Черном море. Как утверждает представитель Госдепартамента, после этого стороны смогут начать обсуждение дальнейших вопросов.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио высказался о разрешении конфликта на Украине. Во время заседания кабинета он отметил, что кризис нужно урегулировать путем переговоров.

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