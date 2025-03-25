Начата проверка законности получения награды на СВО членом общины Батал-Хаджи Белхороева

«Ъ»: СК проверит законность получения награды на СВО застройщиком из Ингушетии

Следственный комитет России (СК) заинтересовался законностью получения ингушским застройщиком Адамом Картоевым госнаграды за боевые действия на специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, в ходе проверки представленных защитой документов о награждении Картоева Георгиевским крестом 4-й степени были выявлены нарушения. Представление на госнаграду было выписано за события, в которых он не мог участвовать, так как его не было в зоне боевых действий. Картоева задержали в Луганске, где его компания строила дома. Письмо из военной части о том, что снайпер Картоев нужен на передовой, подписано командиром одной части, а заверено печатью другой.

Адвокаты застройщика представили следствию эти документы, ходатайствуя об освобождении его от уголовной ответственности за дачу взятки судье на основании закона, который снимает обвинения с тех, кто отмечен госнаградами на СВО.

Если в ходе доследственной проверки выявленные нарушения подтвердятся, то в отношении Картоева возбудят дело о мошенничестве.

Мосгорсуд продлил до 26 июня срок его содержания под стражей вместе с бывшим председателем совета судей Ингушетии Магомедом Аушевым. По данным следствия, Аушев дал указание судье Назрановского районного суда Ингушетии Алихану Ярыжеву назначить минимальное наказание Картоеву и его отцу Мухажиру (члены влиятельной общины Батал-Хаджи Белхороева, боевое крыло которой признано террористическим и запрещено судом), у которых при задержании изъяли пистолет, гранату и гранатомет «Муха». Получив условный срок, Картоев заключил контракт с Минобороны и уехал в зону СВО, где как выяснилось позже занимался коммерческим строительством.

11 февраля Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России дала согласие на привлечение к уголовной ответственности судьи Ярыжева.