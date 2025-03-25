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10:49, 25 марта 2025Силовые структуры

Начата проверка законности получения награды на СВО членом общины Батал-Хаджи Белхороева

«Ъ»: СК проверит законность получения награды на СВО застройщиком из Ингушетии
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Следственный комитет России (СК) заинтересовался законностью получения ингушским застройщиком Адамом Картоевым госнаграды за боевые действия на специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, в ходе проверки представленных защитой документов о награждении Картоева Георгиевским крестом 4-й степени были выявлены нарушения. Представление на госнаграду было выписано за события, в которых он не мог участвовать, так как его не было в зоне боевых действий. Картоева задержали в Луганске, где его компания строила дома. Письмо из военной части о том, что снайпер Картоев нужен на передовой, подписано командиром одной части, а заверено печатью другой.

Адвокаты застройщика представили следствию эти документы, ходатайствуя об освобождении его от уголовной ответственности за дачу взятки судье на основании закона, который снимает обвинения с тех, кто отмечен госнаградами на СВО.

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Если в ходе доследственной проверки выявленные нарушения подтвердятся, то в отношении Картоева возбудят дело о мошенничестве.

Мосгорсуд продлил до 26 июня срок его содержания под стражей вместе с бывшим председателем совета судей Ингушетии Магомедом Аушевым. По данным следствия, Аушев дал указание судье Назрановского районного суда Ингушетии Алихану Ярыжеву назначить минимальное наказание Картоеву и его отцу Мухажиру (члены влиятельной общины Батал-Хаджи Белхороева, боевое крыло которой признано террористическим и запрещено судом), у которых при задержании изъяли пистолет, гранату и гранатомет «Муха». Получив условный срок, Картоев заключил контракт с Минобороны и уехал в зону СВО, где как выяснилось позже занимался коммерческим строительством.

11 февраля Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России дала согласие на привлечение к уголовной ответственности судьи Ярыжева.

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