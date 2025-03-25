Начата проверка законности получения награды на СВО членом общины Батал-Хаджи Белхороева

Следственный комитет России (СК) заинтересовался законностью получения ингушским застройщиком Адамом Картоевым госнаграды за боевые действия на специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, в ходе проверки представленных защитой документов о награждении Картоева Георгиевским крестом 4-й степени были выявлены нарушения. Представление на госнаграду было выписано за события, в которых он не мог участвовать, так как его не было в зоне боевых действий. Картоева задержали в Луганске, где его компания строила дома. Письмо из военной части о том, что снайпер Картоев нужен на передовой, подписано командиром одной части, а заверено печатью другой.
Адвокаты застройщика представили следствию эти документы, ходатайствуя об освобождении его от уголовной ответственности за дачу взятки судье на основании закона, который снимает обвинения с тех, кто отмечен госнаградами на СВО.
Если в ходе доследственной проверки выявленные нарушения подтвердятся, то в отношении Картоева возбудят дело о мошенничестве.
Мосгорсуд продлил до 26 июня срок его содержания под стражей вместе с бывшим председателем совета судей Ингушетии Магомедом Аушевым. По данным следствия, Аушев дал указание судье Назрановского районного суда Ингушетии Алихану Ярыжеву назначить минимальное наказание Картоеву и его отцу Мухажиру (члены влиятельной общины Батал-Хаджи Белхороева, боевое крыло которой признано террористическим и запрещено судом), у которых при задержании изъяли пистолет, гранату и гранатомет «Муха». Получив условный срок, Картоев заключил контракт с Минобороны и уехал в зону СВО, где как выяснилось позже занимался коммерческим строительством.
11 февраля Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России дала согласие на привлечение к уголовной ответственности судьи Ярыжева.