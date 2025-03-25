Начато расследование после ранения журналиста ТАСС в ходе обстрела ВСУ Курской области

СК возбудил дело из-за обстрела ВСУ, в котором ранили журналиста ТАСС

Следователи возбудили уголовное дело после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) жилого массива в Суджанском районе Курской области, в результате которого получил ранения журналист ТАСС Михаил Скуратов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Расследование начато по статьям 205 («Теракт») и 144 («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста») УК РФ. Следователи намерены выяснить причастных к обстрелу из числа украинских военнослужащих.

24 марта украинские вооруженные формирования обстреляли жилой массив, где работал журналист ТАСС. Он получил минно-взрывную травму и осколочное ранение левой голени. Скуратов сам записал видео из больницы, в котором сообщил, что угрозы его жизни нет. Репортер вышел на связь во время операции — на заднем плане врач проводит медицинские манипуляции над ногой корреспондента.

