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14:15, 25 марта 2025Экономика

Названо неожиданное последствие американских пошлин для китайских судов

FT: Пошлины на швартовку китайских судов в портах США ударят по фермерам Америки
Вячеслав Агапов

Фото: Bernd Wüstneck / Globallookpress.com

Пошлины на швартовку китайских судов в портах США могут ударить по американским фермерам. Такое неожиданное последствие от ужесточения тарифов назвали опрошенные Financial Times эксперты и представители отрасли.

Президент США Дональд Трамп предложил ввести пошлины в размере до 1,5 миллиона долларов на суда китайского производства, прибывающие в американские порты. Такие сборы применят также к судам, построенным в других государствах, если они эксплуатируются перевозчиками, в состав флота которых входят китайские корабли. Мера, отмечают в администрации главы государства, нацелена на подрыв ведущей позиции Китая в судостроении.

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По данным голландского банковского гиганта ING, почти пятая часть контейнеровозов, прибывающих в американские порты, произведена в Китае, а на торговых путях, проходящих через Тихий океан, эта доля гораздо выше. Фермеры полагают, что это решение властей приведет к значительному повышению транспортных расходов и вынудит их снизить цены, чтобы сохранить конкурентоспособность на экспортных рынках. Также для производителей станут дороже удобрения: по данным Kpler, в 2024 году около 46 процентов импорта этих товаров (6,7 миллиона тонн) перевозилось сухогрузами китайского производства.

«Это двойной удар для сельскохозяйственной отрасли США», — сказал Ишан Бхану, старший аналитик консалтинговой компании Kpler.

Компания Perdue Farms предупредила Министерство торговли США, что сборы увеличат их расходы на доставку на 40 процентов, поскольку «практически невозможно» избежать использования китайских судов.

Ряд экономистов находят экономическую стратегию Трампа обреченной на провал. Они предполагают, что Китай перестроится на торговлю с остальным миром, а конкурентоспособность американского экспорта на третьих рынках рухнет. Кроме того, курс доллара вырастет, а значит, американским экспортерам будет сложно продавать товары на внешние рынки.

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