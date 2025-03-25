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13:01, 25 марта 2025Силовые структуры

Неизвестные обстреляли окна квартиры российского депутата

В Ангарске неизвестные обстреляли окна квартиры депутата Куранова
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Kichigin / Shutterstock / Fotodom

В Иркутской области неизвестные открыли стрельбу по окнам квартиры 58-летнего депутата. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел ночью в Ангарске. В результате стрельбы были повреждены стеклопакеты на кухне и в комнате. Пострадавших нет.

Полицейские проводят проверку по факту произошедшего. Потерпевший — зампред думы Ангарского городского округа Александр Куранов.

Ранее стало известно, что в Приморье задержан житель Дальнереченска, который с балкона своей квартиры обстрелял из пневматического пистолета собаку.

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