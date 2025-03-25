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17:12, 25 марта 2025Силовые структуры

«Правый сектор» внесли в список террористических и экстремистских организаций

Росфинмониторинг внес «Правый сектор» в список террористов и экстремистов
Варвара Митина (редактор)

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Росфинмониторинг добавил в список террористических и экстремистских организаций украинское военизированное объединение «Национально-освободительное движение "Правый сектор"» и добровольческий украинский корпус «Правый сектор» (организация «Правый сектор» запрещена в России, а также является террористической и экстремистской). Об этом сообщается на сайте ведомства.

В список также внесли организацию «Правая молодежь».

23 января Верховный суд России признал украинский нацбатальон «Правый сектор» (запрещенная в России экстремистская организация) террористической организацией.

«Правый сектор» и его структура сформировались из нескольких ультраправых организаций во время протестов на территории Украины в 2013-2014 годах.

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