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15:52, 23 января 2025Силовые структуры

«Правый сектор» признали террористической организацией

Верховный суд России признал «Правый сектор» террористической организацией
Варвара Митина (редактор)

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Верховный суд России признал украинский нацбатальон «Правый сектор» (запрещенная в России экстремистская организация) террористической организацией. Об этом сообщает РИА Новости.

Требование об этом в суд направила Генпрокуратура России. Заседание проходило в закрытом режиме.

Таким образом деятельность организации запрещена на территории России. В 2014 Верховный суд признал украинский нацбатальон экстремистской организацией, а террористической объявили только ячейка в Крыму.

Ранее в Луганской народной республике (ЛНР) силовики задержали участника этого нацбатальона.

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