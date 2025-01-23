«Правый сектор» признали террористической организацией

Верховный суд России признал «Правый сектор» террористической организацией

Верховный суд России признал украинский нацбатальон «Правый сектор» (запрещенная в России экстремистская организация) террористической организацией. Об этом сообщает РИА Новости.

Требование об этом в суд направила Генпрокуратура России. Заседание проходило в закрытом режиме.

Таким образом деятельность организации запрещена на территории России. В 2014 Верховный суд признал украинский нацбатальон экстремистской организацией, а террористической объявили только ячейка в Крыму.

Ранее в Луганской народной республике (ЛНР) силовики задержали участника этого нацбатальона.