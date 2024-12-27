В ЛНР задержан участник украинского нацбатальона «Правый сектор»

В ЛНР силовики задержали участника нацбатальона «Правый сектор»

В Луганской народной республике (ЛНР) силовики задержали участника нацбатальона «Правый сектор» (запрещенная в России экстремистская организация). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина проходит подозреваемым по статье 282.2 УК РФ («Участие в экстремистской организации»). Он дал признательные показания. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте.

По версии следствия, в 2022 году фигурант вступил в ряды запрещенной организации и стал принимать участие в боевых действиях против России.

Ранее стало известно, что следователи Донбасса с 2014 года возбудили 6025 уголовных дел из-за преступлений Киева.